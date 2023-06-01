NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　51495.62（+808.55　+1.60%）
ナスダック　　　26842.30（-11.67　-0.04%）
CME日経平均先物　67505（大証終比：-135　-0.20%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10360.32（+28.02　+0.27%）
独DAX　 24944.95（+149.01　+0.60%）
仏CAC40　 8244.29（+93.87　+1.15%）

米国債利回り
2年債　 　4.045（-0.037）
10年債　 　4.467（-0.028）
30年債　 　4.972（-0.020）
期待インフレ率　 　2.371（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.023（-0.012）
英　国　　4.898（-0.033）
カナダ　　3.415（-0.018）
豪　州　　4.918（+0.006）
日　本　　2.660（+0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.28（-3.74　-3.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.30（+42.40　+0.95%）

ビットコイン（ドル）
63478.26（-1435.42　-2.21%）
（円建・参考値）
1015万5887円（-229653　-2.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ