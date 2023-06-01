ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は８０８ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 51495.62（+808.55 +1.60%）
ナスダック 26842.30（-11.67 -0.04%）
CME日経平均先物 67505（大証終比：-135 -0.20%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.037）
10年債 4.467（-0.028）
30年債 4.972（-0.020）
期待インフレ率 2.371（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.415（-0.018）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.28（-3.74 -3.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.30（+42.40 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
63478.26（-1435.42 -2.21%）
（円建・参考値）
1015万5887円（-229653 -2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51495.62（+808.55 +1.60%）
ナスダック 26842.30（-11.67 -0.04%）
CME日経平均先物 67505（大証終比：-135 -0.20%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.037）
10年債 4.467（-0.028）
30年債 4.972（-0.020）
期待インフレ率 2.371（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.415（-0.018）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.28（-3.74 -3.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4509.30（+42.40 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
63478.26（-1435.42 -2.21%）
（円建・参考値）
1015万5887円（-229653 -2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ