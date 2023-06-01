ナイナイ、スケジュール共有“紙orデータ”で白熱した議論 紙派にこだわる岡村に…ノブコブ徳井がバッサリ「このままだと老害です」
4日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、オープニングトークでナイナイ2人の“スケジュール”を紙orデータで共有するかについて白熱した議論が展開された。
【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村
若手芸人たちはGoogleなど用いて、データでスケジュールを共有していることが話題になると、ナイナイの2人はいまだに紙でスケジュールを共有してもらっていると告白。マネージャーの立場では、データでの共有の方が圧倒的に楽であることが明らかになると、矢部浩之が「じゃあ、オレはデータでええわ」と決断した。
一方の岡村隆史は、矢部に「データは怖いって」と翻意を迫るも、矢部は「（マネージャーが）あれだけ首を縦に振っているのを見たら、データにするわ」とコメント。岡村は「じゃあ（矢部は）データでいいね？オレは紙！データやったら、パニクるから」と“紙派”を貫くと宣言していた。
この日の放送では、平成ノブシコブシをゲストに迎えてコーナー「俺はこういう人間だ」SPを展開。オープニングトークを受けて、徳井健太は“紙派”に固執する岡村に「このままだと老害ですよ。ナイナイさんって、先輩方から『あれはお笑いじゃない』とか言われながらも、時代を作ってきたじゃないですか？今、それと逆のことをやっているんですよ」と正論でバッサリと指摘していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村
若手芸人たちはGoogleなど用いて、データでスケジュールを共有していることが話題になると、ナイナイの2人はいまだに紙でスケジュールを共有してもらっていると告白。マネージャーの立場では、データでの共有の方が圧倒的に楽であることが明らかになると、矢部浩之が「じゃあ、オレはデータでええわ」と決断した。
この日の放送では、平成ノブシコブシをゲストに迎えてコーナー「俺はこういう人間だ」SPを展開。オープニングトークを受けて、徳井健太は“紙派”に固執する岡村に「このままだと老害ですよ。ナイナイさんって、先輩方から『あれはお笑いじゃない』とか言われながらも、時代を作ってきたじゃないですか？今、それと逆のことをやっているんですよ」と正論でバッサリと指摘していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。