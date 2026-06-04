◇インターリーグ カブス4―5アスレチックス （2026年6月3日 シカゴ）

長いトンネルを抜けた。カブスの鈴木が今季ワーストだった連続ノーアーチを22試合、92打席で止める8号ソロを放った。

0―2の2回。カウント3―1から左腕スプリングスの高め91・6マイル（約147キロ）直球を左中間席に叩き込み「しっかりスイングできるカウントに整えられて、一発で仕留められた」。5月8日のレンジャーズ戦以来の一発。「少し時間がかかったけど、一つのきっかけとして、また明日からいい打撃ができれば」と振り返った。

4月は打率・328、5本塁打と打撃好調も、5月は打率・190、2本塁打と低迷。前日も4打数無安打だった。大リーグ公式サイトによれば、鈴木は試合前にクレイグ・カウンセル監督から「前日に何があったとしても、翌日は新しいスタートを切ろう。球場に来れば、今日を素晴らしい一日にするチャンスが与えられる」と背中を押されたという。守備でも2回に右前の浅い飛球を滑り込み好捕。8回は右翼線への打球で二塁を狙った打者走者を刺した。チームは延長戦の末に3連敗。攻守両面での貢献は実らなかったが、全力プレーで指揮官の期待に応えた。

今季は10連勝を2度、10連敗を1度経験するなど、浮き沈みが激しい。鈴木が前回本塁打した5月8日時点で貯金は今季最多15だったが、本拠地8連敗となったこの日の敗戦で2まで減った。「負けてうれしい選手はいない」と鈴木。チームも、自身にとっても反攻の6月としたい。