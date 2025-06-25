11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。ジョーカー候補のFW塩貝健人（21）は人気漫画「スラムダンク」の宮城リョータをイメージしたW杯仕様の勝負ヘアで登場。ゲーム形式では鋭いシュートを連発し好調をアピールした。国際Aマッチ12分の出場でW杯メンバー入りしたシンデレラボーイ。チームの優勝とさらなる成り上がりを引き寄せる活躍を誓った。

誰よりもギラついていた。最後に行われたゲーム形式。3個のゴールを使い3チームが同時対戦する変則マッチはレクリエーション的な要素も組み込まれていた。和やかな雰囲気の中、塩貝はガチ。鋭いシュートをネットに突き刺すなど貪欲にゴールを目指し続けた。「今日の練習から誰よりも活躍してやろうと思っていた。監督に使ってもらえるようにアピールしたい」。ストライカー気質の言動が異彩を放った。

W杯への思いを髪形に込めた。出発前、都内の明大前駅近くにある行きつけの理容室「バーバートライブ」で漫画スラムダンクに登場する宮城リョータをイメージした髪形にカット。サイド、後ろに加え、フロント部分の生え際も刈り上げ、全体にパーマをかけて白メッシュを入れた。4年に1度のメガイベントは世界に名を売る見本市。「髪で目立てるならそれに越したことはない。僕は常に少し変わった髪形にしてるけど、今回はこの髪形でかましてやろうと思う」と意気込んだ。

代表デビューとなった3月のスコットランド戦では途中出場で決勝弾をアシスト。勝負強さが評価され、出場時間わずか12分でW杯メンバーに滑り込んだ。国際Aマッチ出場数は5月31日のアイスランド戦を含めた2試合しかない。国際Aマッチ初ゴールをW杯で記録すれば日本人初の快挙。02年日韓大会で22歳で得点した稲本潤一を上回る日本人最年少弾にもなる。

現時点で期待される役割はジョーカーだ。故障による南野、三笘の不在でアタッカーは駒不足。途中出場で流れを変えられる伊東が先発に回る可能性が高まっており、塩貝にかかる期待は大きい。「活躍すれば人生が変わる舞台。自分が目指している舞台にたどり着くかもしれない。チーム（日本代表）でいうと優勝だし、個人としてはビッグクラブでプレーしたい」。4年前は高校生。一気に階段を駆け上がってきたが、シンデレラストーリーにはまだ続きがある。

《「スラダン」キャラ好き？》宮城リョータは「スラムダンク」の人気キャラ。主人公の桜木花道と湘北高のチームメートでポジションはポイントガード。スピードを武器とする点は塩貝と共通するが、多彩なパスでゲームをコントロールする司令塔で強引に得点を狙うタイプではない。報道陣から「宮城リョータ好きなんですか？」と問われた塩貝は「いや、知らないです」と苦笑い。インスピレーションで勝負ヘアを選んだようだ。

【W杯主な髪形アラカルト】

☆中田英寿（98年フランス大会） 当時は平塚（現湘南）所属。欧州のスカウトの目を意識し、メンバー唯一の金髪で臨んだ。

☆戸田和幸（02年日韓大会） 真っ赤なトサカのようなモヒカン頭でプレー、16強入りに貢献し世界にもインパクト。

☆ベッカム（02年、イングランド代表） ソフトモヒカンは“ベッカムヘア”と呼ばれ、日本中にブームを巻き起こした。

☆ロナウド（02年、ブラジル代表） 前髪のみを三角形で残す“大五郎カット”で話題。大会得点王にも輝く。

☆長友佑都（18年ロシア大会） スーパーサイヤ人への変身を目指して金髪へ。22年カタール大会では日の丸と情熱を表す赤髪でプレー。

◇塩貝 健人（しおがい・けんと）2005年（平17）3月26日生まれ、東京都出身の21歳。バディSC江東、横浜FCジュニアユースを経て国学院久我山高3年時に全国高校選手権に出場。日本高校選抜に選出。慶大1年時の24年1月に横浜Mへの加入が内定し、同4月に特別指定選手でJ1デビュー。同8月にオランダ1部NECナイメヘン入り。今年1月にドイツ1部ウォルフスブルクに完全移籍。1メートル80、77キロ。利き足は右。