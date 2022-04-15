◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

必死だった。打席に入った阪神・嶋村は、聖地・甲子園の大声援も聞こえないくらい集中力を研ぎ澄ませていた。「（スイングは）あまり覚えていないです」。難敵右腕・平良から、この試合唯一の適時打を放ち、バットで存在感を示した。

「いいピッチャーどうこうというよりは数少ない打席。がむしゃらに食らいついていった結果」

3点劣勢で迎えた5回2死二塁。1ストライクから外角低めへ沈むチェンジアップにバットを合わせた打球は中前へ落ちる適時打となった。難敵右腕の常時150キロを超える直球に加え、スイーパーやツーシームに猛虎を支える中軸が無安打と大苦戦。本塁打などでは得点は入っていたが、チームでは実に49イニングぶりとなる適時打で、価値があった。

「（代打での好成績の要因は）本当に来た球を打つぐらいのざっくりした感じ。がむしゃらについていけて良かった」

この一打で代打での連続安打を3試合に伸ばし、代打成績を打率・412（17打数7安打）に上げた。得点圏打率は驚異の・800（5打数4安打）。プロ初打点をマークした5月10日DeNA戦ではチーム51イニングぶりの適時打をマークしたのも今季支配下登録されたばかりの22歳だった。猛虎打線は苦境続きだが、日に日に増していく若虎の存在感が何より頼もしい。

適時打の直後の6回からマスクを被り、プロ入り後では自己最長の4イニング計3投手をけん引。それでも「まだまだ。まだ下積みと言いますか、自分が出来ることをどんどんどんどんやっていけば、またいい結果につながるかなと思う」と浮かれる様子はない。

「任されたことをやっていくだけ。野球がどんどんうまくなっていくようにやりたい。がむしゃらに今日は食らいついていけた」。一歩ずつ、前進を続けていく。 （石崎 祥平）

▽嶋村のチーム51イニングぶり適時打 26年5月10日のDeNA戦（甲子園）7回1死二塁の場面で代打出場。宮城から放った中前適時打は、チームにとって5月4日中日戦初回、前川の右中間3点二塁打以来51イニングぶりの適時打。嶋村にとってもプロ初打点のメモリアル安打となった。