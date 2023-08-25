◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

8回に4番手で登板した阪神・工藤が、1死から対戦したネビンの打席で161キロを計測した。2ストライクから投じた外角直球は、判定こそボールながら、スコアボードには「161」の数字が光った。

「（ビジョンを）見てなかった。歓声が聞こえたので、球速が出たのかなと思いました。試合中なので、あんまり気にしなかった」

球団日本人では20年藤浪の162キロに次ぐスピードで、球界全体でも165キロの大谷、佐々木（ともにドジャース）から数えて、4番目の球速となる。前日3日の西武戦でも公式戦自己最速の160キロを叩き出しており、連夜の剛球で聖地をどよめかせた。

内容も伴っているから心強い。桑原を右飛、ネビンを三ゴロ、小島を遊ゴロと3者凡退に料理。3日も桑原、ネビン、渡部を3人で斬っており、まるでVTRを再生するかのような快投を披露した。

「カウントを優先する場面、バッターの状態を、しっかり考えながら投げられている」

育成出身の剛腕が勝利への流れを呼ぶ日も、そう遠くない。（八木 勇磨）