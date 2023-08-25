◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

阪神は4日の西武戦に2―4で敗れ、交流戦開幕からの甲子園開催試合では5戦全敗を喫した。西武戦は昨年から5連敗。得点力不足にあえぐ打線の苦境が、ついに主砲の佐藤輝明内野手（27）まで波及。3打数無安打で連続試合安打が14で止まった。近畿地方が梅雨入りしたこの日、猛虎打線もジメジメとした停滞から抜け出せずにいる。3位巨人に1差に迫られた。

代打・坂本が三振に倒れ、4万2596人が入った甲子園がため息に包まれた。前日同様に9回に懸命に食らいついたものの、2点届かなかった。四球で出塁し、反撃に加わった佐藤輝は、三塁でゲームセットの瞬間をただ見つめるしかなかった。これで西武には年をまたいで5連敗となった。

試合前時点で防御率0・68を誇る平良を攻略できなかった。各打者が150キロ台の直球と多彩な変化球の対応に苦しむ。7回で降板するまで、複数安打を浴びせたのは5回の1イニングだけ。虎の主砲は1打席目こそいい当たりの中飛を放ったものの、残りの2打席は抑えられた。

「さすがだと思いますね」

そう短く言い残して、クラブハウスに引き揚げた。交流戦のチーム打率は、試合前時点では12球団で2番目に低い・208。近畿地方が梅雨入りしたこの日、打線のジメジメとした停滞につられるようにして、打撃3部門でリーグトップに立つ佐藤輝のバットまでついに沈黙した。3打数無安打に終わり、自己最長だった連続試合安打は14で止まった。

右翼の守備でもミスをした。1点を追う4回1死二、三塁。西川の右前打で猛然と突っ込んだものの、打球をはじき、二塁走者の生還まで許した。慌てて投げた本塁送球が暴投になり、1プレーで失策が重なる「ダブルエラー」になった。しかし、藤川監督は「チャージを仕掛けさせているのはこちらだから、これはもう全く問題ない。次もしっかりやってくれたらいい」と積極プレーの代償だとした。前日にダブルエラーを犯して降格した小幡の消極な姿勢とは明確に一線を画した。

これで交流戦開幕後、甲子園では5戦全敗になった。パとの対戦になってから、本拠地であっても2日連続で同じ打順を組めていないのは、ベストな並びを模索して苦労している裏返しとも言える。その中で、唯一2安打を放った中野は、打開策をこう語った。

「セ・リーグと攻め方が違う。どんどんストライクゾーンで力で押してくる。仕掛けに行った中でしっかり仕留められるようにしたい」

交流戦は2勝6敗と大きく負け越す。チームを覆う湿気を取り払う「つながり」が、今のチームには必要だ。 （倉世古 洋平）

【1試合平均12球団ワースト1.9点】阪神は交流戦に入ってから得点力が低下。セ・リーグ相手に1試合平均4.1点を挙げていたが、パ・リーグ相手に8試合で15得点、1試合平均1.9点は12球団ワースト。5回の嶋村のタイムリーは、本塁打を除けばチーム49イニングぶりの適時打だった。