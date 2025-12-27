◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

【能見篤史 視点】初回、1死一塁で森下が初球153キロの低めツーシームを三ゴロ併殺。相手先発・平良の立ち上がりを攻略できず、結果的に乗せてしまうことになったのかもしれない。ただ、“たった1球でチェンジじゃないか”や、“もっと好球必打をしないといけない”など、責任追及をするつもりはさらさらない。

森下はクリーンアップを打つ中心選手の一人だし、狙い球がきたら初球からどんどんいけばいい。交流戦に入って感じるのは、パ・リーグ選手の積極性。言い方は悪いかもしれないが最悪の結果を恐れずに、自分のスイングを仕掛ける強みが発揮されているように思う。

1―4の6回無死一塁でもカウント1―1からの内角ツーシームを遊ゴロ併殺に倒れた。森下の11個目の併殺打は今季リーグ最多で、チーム48個目もリーグワーストらしいが、気にする必要はない。特に平良は防御率0点台（0.75）の超難敵。球も速いし、変化球の球種も多彩なので、ボールを見ていって、追い込まれてからでは対応が難しい。

この日は2度の併殺打だったが、パの選手のようなアプローチを、森下は続けていけばいい。むしろ意外性を生み出す彼の長所でもあるし、これまで何度も助けられてきた。2得点止まりで、チームは3連敗。今は得点力が低下して確かに苦しい時期だが、この雰囲気を変えられるひと振りも、やっぱり森下に期待してしまう。（本紙評論家）