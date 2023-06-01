畑で収穫した野菜を「潮汐市場」で売る農家の人。（５月１２日撮影、九江＝新華社記者／万象）

【新華社南昌6月4日】中国江西省九江市柴桑区の朝。「潮汐市場」は野菜を売り買いする人たちでにぎわっていた。住民は遠くまで行かなくとも家の近くで旬の野菜を買うことができ、農家の人たちも場所代を払うことなく、収穫したばかりの野菜を販売できる。毎朝6時から8時、静かな通りはにぎやかな朝市に変わる。

野菜農家の許宝珍（きょ・ほうちん）さんは「以前は露店を出しても道路の不法占用にならないかと心配だった。今は専用の売り場があり、しかも無料なので安心して商売できる」と青菜を手際よく並べながら笑顔で語った。

「潮汐市場」で野菜を買う近隣住民（左）。（５月１２日撮影、九江＝新華社記者／万象）

地元の都市管理はかつて、近くで野菜を買いたいという住民の生活ニーズを優先すれば、露店が道路を占用し交通の混乱を招くというジレンマを抱えていた。そこで考えたのが「潮汐市場」で、人の流れに応じて時間帯ごとに道路を管理する仕組みを導入した。川沿いの道路を毎朝6時から8時まで露店指定区域とし、通勤ラッシュが始まる8時以降は露店を撤収させ、道路の通行を回復する。時間になると露店が「潮が引くように」撤収することから、その名が付いた。

市場管理者の王毅（おう・き）さんは「専用の売り場と目立つ標識を設置した。人の流れに応じて営業範囲を調整し、管理に柔軟性を持たせている。都市の秩序は大切だが、住民の暮らしと利便性は守らなければならない」と語った。（記者/朱雨諾）

「潮汐市場」の時間が終了し、車の進入を禁止する柵を撤去する市場の管理者。（５月１２日撮影、九江＝新華社記者／万象）

午前８時を過ぎ、露店が撤収した後の道路を清掃する作業員。（５月１２日撮影、九江＝新華社記者／万象）