【今日の献立】2026年6月5日(金)「アジの香味野菜あんかけ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジの香味野菜あんかけ」 「セロリと蒸し鶏の和え物」 「牛肉のお吸い物」 の全3品。
シンプルでほっこりするメインにヘルシーな副菜、食べ応えのある汁物の和食の献立です。
【主菜】アジの香味野菜あんかけ
カリッと焼いたアジに優しいお味のあんをからめて仕上げます。
調理時間：20分
カロリー：155Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩 少々
小麦粉 大さじ1
大葉 2枚
貝われ菜 1/4パック サラダ油 小さじ1
＜あん＞
だし汁 200ml
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉 小さじ2
大葉は軸を切り落として細切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さ2cmに切る。ボウルで＜あん＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 鍋に＜あん＞の材料、大葉、貝われ菜を入れて弱火で熱し、混ぜながらトロミがつくまで混ぜる。(1)のアジにあんをかける。
【副菜】セロリと蒸し鶏の和え物
シャキッとした食感のセロリとしっとり仕上げた蒸し鶏の食感を楽しむ一品です。
調理時間：20分
カロリー：148Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
酒 大さじ1
＜合わせダレ＞
だし汁 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
砂糖 小さじ1
練りからし 小さじ1/2
2. ＜合わせダレ＞に鶏むね肉、セロリを加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】牛肉のお吸い物
大阪名物肉吸いをお手本にアレンジ！ うどんを入れてもGOODです。
調理時間：20分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
絹ごし豆腐 80g
ミツバ (刻み)1/4束分
だし汁 400ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
塩 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1~1.5
アクが出てきたら取り除いて下さい。
シンプルでほっこりするメインにヘルシーな副菜、食べ応えのある汁物の和食の献立です。
【主菜】アジの香味野菜あんかけ
カリッと焼いたアジに優しいお味のあんをからめて仕上げます。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：155Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）アジ (3枚おろし)2尾分
塩 少々
小麦粉 大さじ1
大葉 2枚
貝われ菜 1/4パック サラダ油 小さじ1
＜あん＞
だし汁 200ml
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉 小さじ2
【下準備】アジは塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水分を拭き取り、両面に薄く小麦粉をつける。
©Eレシピ
大葉は軸を切り落として細切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さ2cmに切る。ボウルで＜あん＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、アジを並べて、両面に焼き色がつくまで焼き、器に盛る。
©Eレシピ
2. 鍋に＜あん＞の材料、大葉、貝われ菜を入れて弱火で熱し、混ぜながらトロミがつくまで混ぜる。(1)のアジにあんをかける。
©Eレシピ
【副菜】セロリと蒸し鶏の和え物
シャキッとした食感のセロリとしっとり仕上げた蒸し鶏の食感を楽しむ一品です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：148Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）セロリ 1本 鶏むね肉 100g
酒 大さじ1
＜合わせダレ＞
だし汁 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
砂糖 小さじ1
練りからし 小さじ1/2
【下準備】セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。鶏むね肉は火が通りやすいようにフォークで刺す。ボウルで＜合わせダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に鶏むね肉、酒を加えて揉み込み、ふんわりとラップをして1分30〜2分加熱する。 粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂く。
©Eレシピ
2. ＜合わせダレ＞に鶏むね肉、セロリを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】牛肉のお吸い物
大阪名物肉吸いをお手本にアレンジ！ うどんを入れてもGOODです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）牛肉 (薄切り)3枚
絹ごし豆腐 80g
ミツバ (刻み)1/4束分
だし汁 400ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
塩 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1~1.5
【下準備】牛肉はひとくち大に切る。絹ごし豆腐はサッと水洗いし、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、牛肉を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料、絹ごし豆腐を加える。再び煮たったらミツバを加えて火を止め、器に注ぐ。
©Eレシピ
アクが出てきたら取り除いて下さい。