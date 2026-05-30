がんの画像診断などに使われる陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）の分解能（画像の細かさ）をほぼ極限まで高める新技術を開発したと、量子科学技術研究開発機構の研究グループが発表した。

マウスの小さな脳も細かく観察でき、創薬研究の効率化につながると期待される。学術誌ジャーナル・オブ・ニュークリア・メディシンに５日、論文が掲載される。

ＰＥＴは、特定の細胞や組織に集まりやすい性質の放射性薬剤を体内に入れ、発生する放射線で病巣などを映し出す。がんや認知症の診断、医学研究の動物実験などに使われる。小動物用の市販装置は、分解能が最高でも０・７〜０・８ミリ程度で、マウスの脳（約１センチ）の内部を詳しく観察するのは難しかった。

装置の検出器には厚みがあり、斜め方向から来る放射線に対しては浅部と深部で検出位置がずれるため、画像がぼける。そこで同機構のカン・ハンギュ主任研究員（物理工学）らは、違う深さで生じる信号を区別できるよう、検出器を３層構造に工夫した。これを組み込んだ新装置は、分解能が理論的限界に近い０・５ミリ以下に向上し、マウスの脳にある視床下部などの小さな器官を映し出せた。

研究グループを率いる山谷泰賀（やまやたいが）・先進核医学基盤研究部次長（物理工学）は「比較的短期間で実用化できる」と見込んでいる。将来、医療用の装置に新技術を応用することも目指す。

渡部直史（ただし）・大阪大特任准教授（核医学）の話「医療用ＰＥＴに比べ、小動物用は近年、装置の進化が遅かった。脳の病気の解明や薬の評価を進めるうえで、マウスの脳の微細な構造を正確に描出できる意義は大きい」