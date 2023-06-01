ゾイド×モンハンコラボ「ワイルドライガー ジンオウ」が2027年1月に発売「T-SPARK ZONE」流通限定商品「ワイルドライガー ゴクオウ」も登場
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ジンオウ」を2027年1月下旬に発売する。価格は7,700円
また、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「ワイルドライガー ゴクオウ」も登場。
本商品は「SYNERGENEX」シリーズより「モンスターハンター」と「ゾイド」のコラボキット「ワイルドライガー ジンオウ」が登場。「ゾイドワイルド」のワイルドライガーをベースに、「モンスターハンター」シリーズに登場するジンオウガをイメージしたデザインとなっている。
ジンオウガの特徴的な顔つきやツノ、特徴的な背中の体毛なども再現されている。本能解放ギミックでは歩行中に吠え上げ、同時に背部装甲が展開。超帯電状態へ移行する。
さらに雷眼には集光ギミック、手動で双雷角、雷錨爪の展開が可能。
そして、「ワイルドライガー ゴクオウ」はジンオウガ亜種をイメージしたブラックとシルバー、レッドのカラーリングが再現されている。【ワイルドライガー ジンオウ】 【ワイルドライガー ゴクオウ】
ZOIDS SYNERGENEX SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 4, 2026
モンスターハンター×ゾイド
ワイルドライガー ジンオウ
本日予約受付開始
モンスターハンターに登場するジンオウガを模した、骨格・装甲が完全新規造形のゾイド。パーツを組み立てることで電動アクション！新規電動ギミックで、モンスターの特徴的な咆哮の動きを再現。… pic.twitter.com/zuibzT1V9c
ZOIDS SYNERGENEX SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 4, 2026
モンスターハンター×ゾイド
ワイルドライガー ゴクオウ
2026年6月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品… pic.twitter.com/KN7SnJD6z2
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