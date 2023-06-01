【ワイルドライガー ジンオウ】 【ワイルドライガー ゴクオウ】 2027年1月下旬 発売予定 価格：各7,700円

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ジンオウ」を2027年1月下旬に発売する。価格は7,700円

　また、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「ワイルドライガー ゴクオウ」も登場。

　本商品は「SYNERGENEX」シリーズより「モンスターハンター」と「ゾイド」のコラボキット「ワイルドライガー ジンオウ」が登場。「ゾイドワイルド」のワイルドライガーをベースに、「モンスターハンター」シリーズに登場するジンオウガをイメージしたデザインとなっている。

　ジンオウガの特徴的な顔つきやツノ、特徴的な背中の体毛なども再現されている。本能解放ギミックでは歩行中に吠え上げ、同時に背部装甲が展開。超帯電状態へ移行する。

　さらに雷眼には集光ギミック、手動で双雷角、雷錨爪の展開が可能。

　そして、「ワイルドライガー ゴクオウ」はジンオウガ亜種をイメージしたブラックとシルバー、レッドのカラーリングが再現されている。

【ワイルドライガー ジンオウ】 【ワイルドライガー ゴクオウ】

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