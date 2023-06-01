ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は８０５ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 51492.18（+805.11 +1.59%）
ナスダック 26727.96（-126.01 -0.47%）
CME日経平均先物 67085（大証終比：-555 -0.83%）
欧州株式4日GMT15:03
英FT100 10334.67（+2.37 +0.02%）
独DAX 24890.97（+95.03 +0.38%）
仏CAC40 8215.62（+65.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 4.039（-0.043）
10年債 4.461（-0.034）
30年債 4.971（-0.021）
期待インフレ率 2.368（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.906（-0.025）
カナダ 3.406（-0.027）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.03（-2.99 -3.11%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4492.40（+25.50 +0.57%）
ビットコイン（ドル）
63848.59（-1065.09 -1.64%）
（円建・参考値）
1021万5136円（-170404 -1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51492.18（+805.11 +1.59%）
ナスダック 26727.96（-126.01 -0.47%）
CME日経平均先物 67085（大証終比：-555 -0.83%）
欧州株式4日GMT15:03
英FT100 10334.67（+2.37 +0.02%）
独DAX 24890.97（+95.03 +0.38%）
仏CAC40 8215.62（+65.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 4.039（-0.043）
10年債 4.461（-0.034）
30年債 4.971（-0.021）
期待インフレ率 2.368（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.906（-0.025）
カナダ 3.406（-0.027）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.03（-2.99 -3.11%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4492.40（+25.50 +0.57%）
ビットコイン（ドル）
63848.59（-1065.09 -1.64%）
（円建・参考値）
1021万5136円（-170404 -1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ