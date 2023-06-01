NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　51492.18（+805.11　+1.59%）
ナスダック　　　26727.96（-126.01　-0.47%）
CME日経平均先物　67085（大証終比：-555　-0.83%）

欧州株式4日GMT15:03
英FT100　 10334.67（+2.37　+0.02%）
独DAX　 24890.97（+95.03　+0.38%）
仏CAC40　 8215.62（+65.20　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　4.039（-0.043）
10年債　 　4.461（-0.034）
30年債　 　4.971（-0.021）
期待インフレ率　 　2.368（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.023（-0.012）
英　国　　4.906（-0.025）
カナダ　　3.406（-0.027）
豪　州　　4.918（+0.006）
日　本　　2.660（+0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.03（-2.99　-3.11%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4492.40（+25.50　+0.57%）

ビットコイン（ドル）
63848.59（-1065.09　-1.64%）
（円建・参考値）
1021万5136円（-170404　-1.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ