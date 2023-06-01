２日、中関村国際イノベーションセンターで、デジタルスクリーンを体験する世界市長対話の参加者。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

【新華社北京6月4日】中国北京市で2、3両日、国際交流イベント「2026世界市長対話・北京」が開かれた。今年は「未来の観光・スマート技術による都市振興」をテーマに56カ国・地域、73都市の代表が参加。AI（人工知能）などの技術が都市の観光にもたらす新たなチャンスと課題などを巡り、都市観光のデジタル・スマート化について議論し、観光業の転換・高度化がもたらす都市生活の未来のビジョンを描いた。

会場の中関村国際イノベーションセンターには、仮想と現実を融合させた没入型インタラクティブ・プログラムが準備され、来賓らが実際にデジタルデバイスを体験した。文化・観光視察コースも複数用意され、国内外の来賓は巡りながら互いの距離を縮め、対話と交流を深めた。

２日、没入型インタラクティブ・プログラムの説明を読む海外の来賓。（北京＝新華社記者／羅鑫）

大柵欄歴史文化街区では、来賓たちは「胡同（フートン）」と呼ばれる伝統的な路地の趣を味わい、クロスリアリティー（XR）没入型展示など文化・観光の新業態に触れ、新たな体験をした。古代の通州大運河への「タイムスリップ」や「宇宙遊泳」などを体験したギリシャ・テッサロニキ市観光部門のバシリオス・バシリアディス氏は、スマートウエアラブルデバイスを外した後も興奮冷めやらぬ様子で「中国の歴史文化遺産の保護やデジタル技術の発展から多くのことを学べる」と語った。

イベントは国務院新聞（報道）弁公室の指導の下、世界観光都市連合会（WTCF）と北京市政府新聞（報道）弁公室が共催した。会期中は「文明交流と相互学習の強化、中国とアフリカの伝統的な友好関係の継承」をテーマとしたフォーラムや関連サロンなども開催された。（記者/羅鑫）