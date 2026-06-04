「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

日本ハムが延長１２回に勝ち越して、５時間超の激戦を制した。

１死から水野が三塁線を破る二塁打を放つ。矢沢は投ゴロに倒れたが、細川がフルカウントから四球を選んで２死一、二塁となった。

広島はここで益田にスイッチ。すると、山県が今季２５打席目での初安打となる左翼線への２点適時打を放って勝ち越した。

１点リードの九回には、この回から登板した６番手の柳川が、先頭の代打・勝田にストレートの四球を与えてしまう。

ここで広島は代走・辰見を起用。柳川はバントを試みた二俣を追い込みながら、辰見の足を警戒しすぎたのか、一塁へのけん制悪送球で無死二塁とした。

さらに二俣にスリーバントで１死三塁とされ、名原に同点中前適時打を浴びた。

延長十一回には山本が２死満塁としたが、ファビアンを捕邪飛に仕留めていた。

十二回にはベンチに残った最後の投手となる９番手・菊地が試合を締めた。

傘を差しながらヒーローインタビューを受けた山県は「本当に遅くまで応援していただいた方々のおかげだと思うので本当に嬉しい気持ちです。ボス（新庄監督から）『力んでも同じ結果だから。力抜いてボール見てしっかり振ってこい』と言われたので。今年１年間、１軍でヒットを打てないんじゃないかと。今まで腐らずに練習してきてよかった」と振り返った。