エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が5日に韓国を訪れ、4日間にわたり韓国のAI生態系を広く視察する歩みに出る。

韓国財界と情報通信技術業界、航空業界によると、フアンCEOは5日午後にチャーター便に乗って金浦（キンポ）空港を通じて韓国に入国する予定だ。滞在は8日までと予想される。

フアンCEOは到着後すぐに公式スケジュールを始める。

最初の日程は5日夕方に予定された韓国主要グループオーナーらとの夕食だ。SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、LGグループの具光謨（ク・グァンモ）会長、ネイバーの李海珍（イ・ヘジン）議長らが参加する案が有力とみられる。

会合場所はソウル・聖水洞（ソンスドン）のサムギョプサル店とされていたが、セキュリティ問題などを考慮して弘大（ホンデ）や乙支路（ウルチロ）一帯の飲食店に変更される可能性も出ている。

この席では広帯域メモリー（HBM）、AIデータセンター、自動運転、ロボット、フィジカルAIなどエヌビディアと韓国企業間の協力案が幅広く話し合わせることが予想される。

フアンCEOは7日にはNCソフトの金沢辰（キム・テクチン）代表と会い、ゲームとAI分野の協力案を話し合うという。

訪韓最終日である8日にはソウル市内のホテルで韓国AI・ロボットスタートアップ代表らと非公開の懇談会を開く予定だ。アップステージ、ノタ、ベスルAIなど主要AIスタートアップとロボット企業が参加するという。フアンCEOが韓国のロボットスタートアップ関係者らと公式な会合を持つのは初めてだ。

フアンCEOは同日にソウル大学AI研究院とロボティクス研究所の訪問も調整している。ソウル大学には研究陣だけでなく学生らとも直接会いたいという意向を伝えているという。

韓国主要企業訪問のスケジュールも推進されている。LGグループ、現代自動車グループ、ネイバーを順に訪問し、フィジカルAIとAIインフラの協力案を話し合うことを検討している。

LGからはLGエレクトロニクス、LGイノテック、LGユープラス、LGAI研究院などが参加する可能性が議論される。現代自動車グループとは自動運転とロボティクスでの協力協議が予想される。

京畿道城南（キョンギド・ソンナム）のネイバー第2社屋「1784」の訪問も有力だ。ネイバー1784はロボット、クラウド、デジタルツイン、5G特化網など未来技術が集約された空間だ。

産業界での日程のほか、一般大衆と会う行事も予定されている。フアンCEOはtvNの芸能番組「ユー・クイズ・オン・ザ・ブロック」の収録に参加し、ソウルの蚕室（チャムシル）球場で開かれる斗山（トゥサン）ベアーズの試合で始球式にも出る。

フアンCEOはすべての日程を終えた後、8日午後遅くまたは9日午前に出国する見通しだ。