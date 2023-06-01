【OG-03 オプティマスプライム】 6月5日 予約開始 2027年2月下旬 発売予定 価格：19,800円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「OG-03 オプティマスプライム」を2027年2月下旬に発売する。価格は19,800円。

OG（オーバーギア）は、「リアルメカ」をコンセプトとしたシリーズ。リアルなビークルモードと細かいディテールまで作り込まれたロボットモードが特徴で、戦う兵器の視点からデザイン性を追求し、豊富な武装パーツやジョイントによるカスタムで幅広い遊びが楽しめる。

シリーズ第3弾として登場するのは、オートボットの総司令官、オプティマスプライム。オプティマスプライムは、オートボットレジスタンスのリーダーとして、自由のために戦う戦士たちを率いている。8輪の戦車運搬車に変形し、ディセプティコン最大の隠れ蓑であるGOAに自ら潜伏している。ビークルモードとロボットモードの両形態の各部には、多数の3mmジョイント、5mmジョイントが配置されており、付属のアクセサリーパーツを付け替えて遊ぶことができる。

アクセサリーには、武器・武装パーツとして、アサルトライフル、ミサイルポッド、ハチェット、スモークディスチャージャーが付属する。またそれらをマウントするためのマウント用パーツも付属する。

さらに、機密文書をイメージしたストーリーシート、ブループリントをイメージしたスペックシート、ステッカー、それらをまとめるフォルダが付属する。

OG-03 オプティマスプライム

2027年2月下旬 発売予定

価格：19,800円

全高：約186mm

JANコード：4904810088769

【セット内容】 オプティマスプライム本体×1 アサルトライフル×1 ミサイルポッド×1 ハチェット×1 スモークディスチャージャー×1 マウントベース×1 マウント用パーツA×1 マウント用パーツB×1 フォルダ×1 ドキュメント（ストーリーシート）×1 ブループリント（スペックシート）×1 ステッカー×1 取扱説明書×1

(C)ＴＯＭＹ

