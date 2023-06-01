【「トランスフォーマー スタジオシリーズ」新商品】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格： 「TS-34 アストロトレイン」 9,350円 「TS-35 スカイワープ」、「TS-36 ショックウェーブ」 6,600円

タカラトミーは、可動フィギュア「トランスフォーマー」より、「スタジオシリーズ」の新製品を11月下旬に発売する。

「トランスフォーマー スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめる、コレクションに最適なシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが最新デザインで登場する。

今回は、「TS-34 アストロトレイン」（価格：9,350円）、「TS-35 スカイワープ」（価格：6,600円）、「TS-36 ショックウェーブ」（価格：6,600円）の3製品がラインナップされている。

TS-34 アストロトレイン

11月下旬 発売予定

価格：9,350円

JANコード：4904810075059

全高：約175mm

アストロトレインは、ロボットモードから蒸気機関車とスペースシャトルに変形できるトリプルチェンジャー。ビークルモードでは多くの仲間達を輸送することができ、戦場で負傷した仲間を乗せて緊急脱出するような活躍も可能だ。

専用のブラスター2丁とシャトルの噴射ノズル用エフェクトパーツ、機関車モード用の特大発煙工フェクトパーツが付属する。

【セット内容】

・アストロトレイン本体×1

・武器（大）×1

・武器（小）×1

・発煙エフェクトパーツ×1

・噴射エフェクトパーツ×3

・取扱説明書×1

TS-35 スカイワープ

11月下旬 発売予定

価格：6,600円

JANコード：4904810075066

全高：約170mm

スカイワープは、ジェット戦闘機からロボットモードに変形するディセプティコンの航空兵。その名が示すように、空中での瞬間移動攻撃を得意としオートボット達を翻弄するが、結構単純な性格で思慮の足りない所があり、メガトロンやスタースクリームの指揮で動く事が多い。

【セット内容】

・スカイワープ本体×1

・主翼パーツ（左）×1

・主翼パーツ（右）×1

・尾翼パーツ（左）×1

・尾翼パーツ（右）×1

・武器×2

・取扱説明書×1

TS-36 ショックウェーブ

11月下旬 発売予定

価格：6,600円

JANコード：4904810075073

全高：約157mm

ショックウェーブはスペースシップからロボットモードに変形するディセプティコンの防衛参謀。一見メガトロンに服従しているように見えるが、自らの欲望には忠実で他者に対する敬意を持たない冷酷な面を持つ。

一方、ユニクロンの襲撃に対してもサイバトロン星を防衛するための指揮を最後まで務める任務への忠節さも持ち合わせている。

【セット内容】

・ショックウェーブ本体×1

・武器×1

・取扱説明書×1

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