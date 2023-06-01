【トイライズ ファイヤーダグオン】 12月下旬 発売予定 価格：25,300円 対象年齢：15歳以上

タカラトミーは、「トイライズ ファイヤーダグオン」を12月下旬に発売する。価格は25,300円。

「トイライズ」シリーズに『勇者指令ダグオン』よりファイヤーダグオンが登場する。本商品では、ファイヤーストラトス・ファイヤージャンボ・ファイヤーラダー・ファイヤーレスキューが同梱されている。

「トイライズ ファイヤーダグオン」

JANコード：4904810082682

全高：約180mm

ファイヤーストラトスは約5cmの車体に回転可能なタイヤと変形ギミックを内蔵しており、転がし走行とダグファイヤーへの変形が可能となっている。ダグファイヤーは、トイライズアレンジによって、小スケールなボディと劇中スタイルを両立する。またダグファイヤーは各部が可動し、ポージングが可能。武器であるファイヤーブラスターが付属し、装備できる。

ファイヤーストラトスは後部に接続したまま、ファイヤーダグオンへの合体が可能。ファイヤーラダー、ファイヤーレスキューは小サイズの車体に回転可能なタイヤを装備し、転がし走行できる。ファイヤーラダーには展開可能なファイヤーブレードを内蔵。ファイヤージャンボには、ファイヤーベースへの変形ギミックが搭載されており、アニメ劇中通りに、全てのビークルを格納できる。

ファイヤーストラトス・ファイヤージャンボ・ファイヤーラダー・ファイヤーレスキューが合体することで、ファイヤーダグオンが完成。余剰パーツなしでの完全変形合体が可能となっている。

本商品では、トイライズオリジナルの解釈によって、合体シークエンスの再現と可動域の共存を実現。合体遊びとポージング遊びの両立が可能になる。追加パーツとして大型のファイヤーブレードが付属。ファイヤーブレードを展開した状態の右腕に取り付けることで、劇中同様のブレードサイズの再現ができる。使用しないときには、背面に保持が可能。トイライズオリジナルの遊びとして、根本のジョイントで手に持たせることもできる。

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