【一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』】 6月5日 順次発売 価格：1回770円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』」を6月5日より順次発売する。価格は1回770円。

本商品は、TVアニメ「薬屋のひとりごと」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より「猫猫(まおまお)」が登場。1期最終回を飾った踊り子衣装で立体化されている。

B賞は「アクリルボード」、C賞は「アクリルスタンド」となっており、どちらもオリジナル衣装を身に纏った猫猫・壬氏(じんし)のイラストが使用されている。D賞は「ちょこのっこフィギュア」で、猫猫・壬氏をちょこのっこフィギュア化しており、それぞれ2パターンの表情がラインナップする。

その他に、キャラクターや衣装をイメージしてデザインされた「刺繍缶バッジ」や、「タオル」、それぞれのキャラクターをイメージしたデザインとカラーの「絵皿」、ノート・付箋・クリアファイル＆ステッカーから選べる「ステーショナリーアソート」がラインナップしている。

ラストワン賞は「猫猫 MASTERLISE OPカラーver.」で、1期の印象的なOP映像をラメ塗装で再現。一番くじでしか手に入らないオリジナルカラーとなっている。

「一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：猫猫 MASTERLISE

B賞：アクリルボード

C賞：アクリルスタンド

D賞：ちょこのっこフィギュア

E賞：刺繍缶バッジ

F賞：タオル

G賞：絵皿

H賞：ステーショナリーアソート

ラストワン賞：猫猫 MASTERLISE OPカラーver.

ダブルチャンスキャンペーン：猫猫 MASTERLISE OPカラーver.

A賞：猫猫 MASTERLISE

B賞：アクリルボード

C賞：アクリルスタンド

D賞：ちょこのっこフィギュア

E賞：刺繍缶バッジ

F賞：タオル

G賞：絵皿

H賞：ステーショナリーアソート

ラストワン賞：猫猫 MASTERLISE OPカラーver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～9月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C) 日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。