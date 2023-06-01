【Amazon：Dreame ロボット掃除機】 期間： 「MOVA P50 Ultra」6月5日0時～6月11日23時59分 「MOVA E30 Ultra」/「MOVA E20 Plus」6月5日0時～6月18日23時59分

「MOVA P50 Ultra」

Amazonにて、Dreameのロボット掃除機が特別価格で販売されている。

今回、19,000Paの強力吸引力と75℃の温水でモップ自動洗浄機能を搭載した「MOVA P50 Ultra」、7,000Paの吸引力を備え、自動集塵、モップ洗浄、自動乾燥の3つの機能が1つのステーションに集約された「MOVA E30 Ultra」、5,000Paの吸引力を備え、本体サイズは32cmとコンパクト設計の「MOVA E20 Plus」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。セール期間は「MOVA P50 Ultra」が6月11日23時59分までで、「MOVA E30 Ultra」と「MOVA E20 Plus」は6月18日23時59分まで。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「MOVA P50 Ultra」

セール期間：6月5日0時～6月11日23時59分

「MOVA E30 Ultra」

セール期間：6月5日0時～6月18日23時59分

「MOVA E20 Plus」

セール期間：6月5日0時～6月18日23時59分