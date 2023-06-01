【Amazonセール】Apitorのプログラミング玩具がお買い得幼児や未就学児から上級向けロボットキットまでラインナップ
Apitor Robot J
Amazonにて、Apitorのプログラミング玩具がセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。
期間中、対象年齢が3歳・4歳・5歳の動物をモチーフとしたロボットや、上級プログラミングロボットキット「Robot J」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Apitor Robot J
Robot Jは、480以上のブロック、コントロールモジュール（2つの高速モーター付き）×1、LEDライト×2、組み立て説明書×1、分類トレイ×1のセット。これらのパーツを用いて、リアリティを追求したデザインと柔軟な手関節を持つ6種類の異なるモデルを構築できる。
また、直感的なビジュアルプログラミングで簡単に始められる。アプリケーションでは、プログラミングのサンプルとステージクリア型のゲームモードを搭載し、楽しみながらインタラクティブなゲームを通じてプログラミングを学べる。
「組立手順」では、2Dの組立説明図に従って3Dロボットを組み立てることで、想像力と空間認知能力を育成。「プログラミング」機能では、内蔵のデフォルトコードを使用して、特定の形のロボットを動かすことができる。オリジナルのコードを作成することも可能。
Apitor Robot R 収納型
Robot Rは、300以上のブロックと車両用ステッカー、コントロールモジュール（2つの高速モーター付き）×1、LEDライト×2、組み立て説明書×1、分類トレイ×1のセット。これらのブロックを用いて、オフロード車、ロケットカー、ピックアップトラック、ロボバグ車の4種類のモデルを構築できる。さらに、自分だけの独自なSTEM車両を創造することも可能だ。耐久性のある積み重ね可能な収納ボックスが付属。
Apitor Robot Bear
Robot Bearは、初めてのプログラミングに適したロボット。7色の鮮やかなボタン（前進、後退、左、右、削除、実行、アクション）で、クマの動き、光、音を簡単にプログラムできる。スマートフォンやPCは不要。