【Amazon：Apitor プログラミング玩具 セール】 開催期間：6月5日0時～6月18日23時59分

Apitor Robot J

Amazonにて、Apitorのプログラミング玩具がセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。

期間中、対象年齢が3歳・4歳・5歳の動物をモチーフとしたロボットや、上級プログラミングロボットキット「Robot J」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Apitor Robot J

Robot Jは、480以上のブロック、コントロールモジュール（2つの高速モーター付き）×1、LEDライト×2、組み立て説明書×1、分類トレイ×1のセット。これらのパーツを用いて、リアリティを追求したデザインと柔軟な手関節を持つ6種類の異なるモデルを構築できる。

また、直感的なビジュアルプログラミングで簡単に始められる。アプリケーションでは、プログラミングのサンプルとステージクリア型のゲームモードを搭載し、楽しみながらインタラクティブなゲームを通じてプログラミングを学べる。

「組立手順」では、2Dの組立説明図に従って3Dロボットを組み立てることで、想像力と空間認知能力を育成。「プログラミング」機能では、内蔵のデフォルトコードを使用して、特定の形のロボットを動かすことができる。オリジナルのコードを作成することも可能。

Apitor Robot R 収納型

Robot Rは、300以上のブロックと車両用ステッカー、コントロールモジュール（2つの高速モーター付き）×1、LEDライト×2、組み立て説明書×1、分類トレイ×1のセット。これらのブロックを用いて、オフロード車、ロケットカー、ピックアップトラック、ロボバグ車の4種類のモデルを構築できる。さらに、自分だけの独自なSTEM車両を創造することも可能だ。耐久性のある積み重ね可能な収納ボックスが付属。

Apitor Robot Bear

Robot Bearは、初めてのプログラミングに適したロボット。7色の鮮やかなボタン（前進、後退、左、右、削除、実行、アクション）で、クマの動き、光、音を簡単にプログラムできる。スマートフォンやPCは不要。