【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 2027年1月 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」を2027年1月に発売する。価格は7,700円。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチーター型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。

劇中のしなやかなネコ科らしいプロポーションに背中のブースター、漆黒のボディなどが再現されている。また、ブースターのウイング展開やバーティカルスタビライザーの可動ギミックを搭載している。

そして、拘束具を纏った姿も再現でき、頭部のセンサーも通常のクリアグリーンとアーバイン機のクリアーオレンジを選択して組み立てることができる。

さらにコマンドウルフ アーバイン仕様と共通のメモリーバンクを背部に装着することができ、アニメでのメモリバンクの移植を表現することができる。

REALIZE MODEL SERIES

RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様

本日予約受付開始



拘束具の着脱、頭部センサーの選択（グリーン、オレンジ）に加え、背部にコマンドウルフ… pic.twitter.com/QjldLbrsMZ - ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 4, 2026

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