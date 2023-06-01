【ゾイド】アクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」が2027年1月に発売拘束具、センサーカラーなどアーバイン仕様を再現
【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 2027年1月 発売予定 価格：7,700円
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タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」を2027年1月に発売する。価格は7,700円。
本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチーター型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。
劇中のしなやかなネコ科らしいプロポーションに背中のブースター、漆黒のボディなどが再現されている。また、ブースターのウイング展開やバーティカルスタビライザーの可動ギミックを搭載している。
そして、拘束具を纏った姿も再現でき、頭部のセンサーも通常のクリアグリーンとアーバイン機のクリアーオレンジを選択して組み立てることができる。
さらにコマンドウルフ アーバイン仕様と共通のメモリーバンクを背部に装着することができ、アニメでのメモリバンクの移植を表現することができる。
REALIZE MODEL SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 4, 2026
RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様
本日予約受付開始
拘束具の着脱、頭部センサーの選択（グリーン、オレンジ）に加え、背部にコマンドウルフ… pic.twitter.com/QjldLbrsMZ
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