巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が３日のオリックス戦（東京ドーム）でリーグトップとなる今季１８セーブ目を挙げた。今季２度目の３連投だった。

２―１の９回に登板。代打・杉本に四球を与えるなどで、二死二塁のピンチを招いたが、最後は代打・西野を１５４キロの直球で空振り三振に仕留めた。試合を締めくくると、マウンド上で雄たけびを上げた。

３連投の中でも力強い投球を見せた要因について、助っ人は「キューバにいる時にしっかりトレーニングしたことが、コンディションにつながってます」と説明。「今日に限らず、ブルペンでは常に体を動かして汗をかいて準備している。強もランナーが出た時には登板の可能性を考えてピッチングを始めましたけど、体は常に準備してます」と頼もしく語った。

マルティネスの３連投は、５月１５日から１７日のＤｅＮＡ３連戦以来。杉内俊哉投手チーフコーチは起用方針について、「本人はセーブシチュエーションで投げたいということだったので。ただ、同点とか延長戦では使わないという話をしていた」と説明。「９回も同点なら大勢をいかしてましたし」と明かした。

また、５日の起用については「４連投はどうでしょうね。いかないでしょうね、さすがに。強制的にあがりにする可能性はありますけど。ただ、本人が投げたいと言う可能性があれば、それは考えます」と話した。