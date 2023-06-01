　5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万7120円と急落。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては350.69円安。出来高は9963枚となっている。

　TOPIX先物期近は3966.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67120　　　　　-520　　　　9963
日経225mini 　　　　　　 67130　　　　　-510　　　192934
TOPIX先物 　　　　　　　3966.5　　　　　 +14　　　　8668
JPX日経400先物　　　　　 35965　　　　　+180　　　　 742
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　 +14　　　　1251
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース