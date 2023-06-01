日経225先物：5日0時＝520円安、6万7120円
5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万7120円と急落。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては350.69円安。出来高は9963枚となっている。
TOPIX先物期近は3966.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67120 -520 9963
日経225mini 67130 -510 192934
TOPIX先物 3966.5 +14 8668
JPX日経400先物 35965 +180 742
グロース指数先物 751 +14 1251
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3966.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67120 -520 9963
日経225mini 67130 -510 192934
TOPIX先物 3966.5 +14 8668
JPX日経400先物 35965 +180 742
グロース指数先物 751 +14 1251
東証REIT指数先物 売買不成立
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