「日本ハム５−２広島」（４日、マツダスタジアム）

広島が延長十二回に力尽きた。この日の黒星で、交流戦は３カード連続で勝ち越しなし。借金は再び今季ワーストの１２に膨らんだ。

２−２で迎え、塹江が１死から水野に左翼線への二塁打を許すと、２死後に細川に四球。２死一、二塁のピンチを背負った。新井監督はベンチを立ち、益田への交代を告げた。

打席には山県だ。２球目のツーシームを、左翼線へ運ばれ、２点適時二塁打を許した。さらに万波にも中前適時打を浴び、この回３失点した。

打線は、２−５で迎えた最終回の攻撃で、無死一、二塁とするものの、石原が遊ゴロ併殺打。最後は二俣が、見逃し三振に倒れ、試合が終わった。

この日は試合前から雨が降り続き、七回には雨脚が強くなったため、１８分の一時中断があった。試合終了は２３時１０分。試合時間は４時間５１分だった。

試合後の新井監督の一問一答は下記の通り。

−総力戦だった。

「最後は、ああいう形になったけど、益田もああいう場面で行くのは初めてで緊張したと思う。結果、打たれはしたけどこれをまた次につなげてもらいたいと思います」

−名原が九回、土壇場で一時同点打。

「ナイス打撃だったと思います」

−九回の攻撃は、しっかりチャンスを点につなげられた。

「みんないい粘りだったと思います」

−小園が今季初の４安打を記録。

「良い打撃だったと思います」