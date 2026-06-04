◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８ｘ―７楽天（４日・横浜）

奇跡が起きた。８回に７点差を追いついたＤｅＮＡ。なおも９回２死一、二塁の好機。楽天・西垣が暴投すると、代走の二塁走者・三森が、一気に本塁を狙った。タイミングはアウト。ヘッドスライディングの三森は捕手の送球を受けた西垣のタッチをかわして、右手で本塁をタッチ。一度はアウトの判定も、リプレー検証で判定は覆り、セーフになった。サヨナラだ。

神走塁の三森はお立ち台で、「ピッチャー、野手が４時間ぐらい守って、攻撃してくれていたのに、僕、５分ぐらいでヒーロー、すごい申し訳ないんですけど。本当にチームが勝てて良かったです」と語り、「（三塁ベースコーチの）河田さんが『行け！』と。河田さんのせいにできるし、行こうと思った。河田さんのおかげです」と爆笑を誘った。

右太もも裏肉離れから４１日ぶりに１軍復帰の牧が、打線に火をつけた。０−７の８回無死三塁、中前適時打を放つと、その回、２点差に迫り、２死満塁。左前へ同点２点打だ。打者一巡の猛攻を呼び込み「負けていてもベンチの雰囲気は良かった。何かあると思っていた」と牧は力を込めた。

試合前には主将の筒香が「ベイスターズらしく戦うぞ」とナインを鼓舞。７点差逆転勝ちは日本一になった２０２４年５月１１日の阪神戦（横浜）の７点差（２−９→１１‐９）以来、２年ぶり。相川ベイにとって借金５からの巻き返しへ、吉兆の白星となった。この１勝をきっかけに、上昇気流に乗る。（加藤 弘士）