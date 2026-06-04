◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島２―５日本ハム（４日・マツダスタジアム）

日本ハムは広島に逆転勝利を収め借金を１に減らした。ロッテが勝利していたため広島に敗れれば５位転落だったが、踏みとどまった。

雨天での一時中断もあり、試合終了は午後１１時を回った。試合時間は４時間５１分。新庄監督は「すんげえ試合でしたね。柴田くんから始まりね」と大興奮。今季初先発として「７番・投手」として出場し、４回８８球、５安打１失点の柴田には、「悪くなかったです。ゲーム作ってくれたし、大体８０球ぐらいかなっていう思いで投げさせてて」。打者としては２回の第１打席で、左中間への大飛球を放ち、「１打席いったかなと思って」と、打撃センスも称賛した。「（柴田に）『最後疲れたの？』って聞いたら、（柴田が）『ユニホームが雨に濡れて重かったです』って（笑）。いや、そこっと思って（笑）。やっぱりピッチャーって繊細なポジションなんで、そういうとこも気になりだしたら、多分すごい気になると思うんで。でも、よく投げてくれましたよね。（捕手の）梅林くんもリードね、してくれたんで」と、たたえた。今後については、「経験だけですよ。あとは投げていくうちによくなるピッチャーなんでね、そんなにたくさんは投げさすことはできないかもしれないんですけど、（起用）プランは慎重に考えていきながら投げさせたいと思う」と思い描いた。