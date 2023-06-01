フジテレビ、Webtoon業界へ本格参入 新Webtoonレーベル「TOON8（トゥーンエイト）」始動
フジテレビは、新Webtoonレーベル「TOON8」（トゥーンエイト）を始動し、Webtoon業界に本格参入する。Webtoon業界を牽引するヒットメーカー４社とタッグを組み、オリジナルWebtoon作品を順次LINEマンガにて配信する。
【写真】『TOON8』第1弾『報復の暗殺人形（アサシンドール)』
Webtoonは韓国発のコンテンツとして、いま世界市場で急速に存在感を高めている。スマートフォンに最適化された縦スクロール型・フルカラーの表現や、映像化・IP展開のしやすさから、グローバルで成長を続けるエンターテインメントとして注目されている。その大きな可能性に着目し、フジテレビが立ち上げた新レーベルが「TOON8」である。
レーベル名には、Webtoonや漫画を想起させる“TOON”と、フジテレビを象徴する“8”を掛け合わせた。末広がりの“８”のイメージの通り、一つの物語が無限に広がり、やがて世界へと展開していく未来を表現している。
「TOON8」の立ち上げにあたって集まったのは、ナンバーナイン、フーモア、LOCKER ROOM、C-Route。4社それぞれの強みが結集し、恋愛、アクション、ファンタジー、ミステリーと多彩なジャンルの新作を、Webtoonならではの没入感とスピード感で届ける。
フジテレビは、「IPを生み出す力と、多様なメディアを通じてコンテンツを届ける力、さらに外部パートナーと連携しながら価値を拡張していく仕組みを掛け合わせることで、新たな価値創出を推進している。今後も多様なパートナーとの共創を通じてIPの可能性を広げ、コンテンツを起点に人々が集い、共感し、つながる場の創出を目指す」としている。
【写真】『TOON8』第1弾『報復の暗殺人形（アサシンドール)』
Webtoonは韓国発のコンテンツとして、いま世界市場で急速に存在感を高めている。スマートフォンに最適化された縦スクロール型・フルカラーの表現や、映像化・IP展開のしやすさから、グローバルで成長を続けるエンターテインメントとして注目されている。その大きな可能性に着目し、フジテレビが立ち上げた新レーベルが「TOON8」である。
「TOON8」の立ち上げにあたって集まったのは、ナンバーナイン、フーモア、LOCKER ROOM、C-Route。4社それぞれの強みが結集し、恋愛、アクション、ファンタジー、ミステリーと多彩なジャンルの新作を、Webtoonならではの没入感とスピード感で届ける。
フジテレビは、「IPを生み出す力と、多様なメディアを通じてコンテンツを届ける力、さらに外部パートナーと連携しながら価値を拡張していく仕組みを掛け合わせることで、新たな価値創出を推進している。今後も多様なパートナーとの共創を通じてIPの可能性を広げ、コンテンツを起点に人々が集い、共感し、つながる場の創出を目指す」としている。