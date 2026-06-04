「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

日本ハムが５時間超の雨中の激闘を制し、借金１とした。ベンチ入りした９投手全員を起用して執念の勝利をつかんだ。

試合を決めたのは苦しんできた男だった。２−２の延長１２回２死一、二塁。山県が代わったばかりの益田に対して初球をファウルにした後、２球目のツーシームを捉えて左翼線へ勝ち越しの２点二塁打。今季２５打席目での初安打が決勝打となった。

新庄監督は「今年１本目、うれしかったね。ああいう選手が打ってくれると、めちゃくちゃうれしいね」と声をはずませた。

山県は２４打数無安打だった。それでも指揮官は信じていたといい、「こういう場面で逆に打つんじゃないかなと思って、期待はしてました。最初のファウルもゆったりゆったりタイミング取って、見極めて振ってたんで。もしかしたらって思いましたね」と話した。

今後のきっかけになるかと問われると、「右ピッチャーから打ったっていうところが、ポイント高いですよね。左（投手）にはタイミングがあいそうなスイングはしてるんですけど。しかも、ちょっと横手投げのピッチャーだったんで。これは本人がめちゃくちゃうれしかったじゃないですかね。大事な場面で打ってくれたし、よかった」と再び声をはずませた。

この試合は高卒２年目の柴田が初の投打同時出場で、今季初先発。４回５安打１失点で、２打数無安打だった。

投球には「悪くなかったですよ。ゲーム作ってくれたし」と評価。今後については「経験だけですよ。あと、投げていくうちに良くなるピッチャーなんでね。たくさんは投げさすことはできないかもしれないですけどそのプランは慎重に考えてながら投げさせたいと思います」と話した。

野手での出場については「ない。それはまだないですね」と話した。