現在、W杯本番に向けてフロリダでキャンプに入っているイングランド代表。バーンリーDFで元代表のカイル・ウォーカーは『THE Sun』のインタビューに応え、そのなかでDFのメンバー選出に疑問を呈した。



ウォーカーはマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズについて「監督（トーマス・トゥヘル）は『彼は素晴らしい選手だ』と言っていた。ジョンの問題は、健康を維持することだ」と語った。





ストーンズは継続的に代表に選出されてきた選手だが、今季は怪我が祟ってプレミアリーグ9試合（うち先発5試合）、439分の出場にとどまっていた。ウォーカーは、ストーンズよりも選ばれるべき選手たちがいたと感じているようだ。「ハリー・マグワイアとルーク・ショーは、おそらくマンチェスター・ユナイテッドでここ最近で最高のシーズンを送ったが、今大会に出場しない」「個人的には、ルーク・ショーは飛行機に乗るべきだったと思う。そしてハリー・マグワイアも、あの飛行機に乗るべきだったと思う」マグワイアはマイケル・キャリックが暫定監督としてマンUの指揮官の座を引き継いで以来、守備の中心として気を吐いた。ショーも今季はプレミアリーグ全試合に先発出場しており、怪我なくシーズンを戦い終えた。少なくとも、負傷を抱えていた2年前のEUROよりもコンディションは良いはずだった。試合勘という意味でも心配されるストーンズだが、来るW杯で良いパフォーマンスを見せることができるだろうか。