◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島２―５日本ハム＝延長１２回＝（４日・マツダスタジアム）

広島が延長１２回の末に競り負けた。雨のマツダで、４時間５１分の死闘に敗れ、交流戦最下位脱出はならなかった。

延長１２回に登板した７番手の塹江が２死一、二塁で降板。代わった益田が山県に２点二塁打を浴び、続く万波にも中前適時打を許した。

９回１死三塁から名原の中前適時打で追いつく粘りは見せたが、延長１０回以降は３イニング連続の得点圏で無得点。交流戦最下位から脱出の可能性もあったが、借金は今季ワースト１２に逆戻りした。

以下は新井監督の主な一問一答

―総力戦

「最後はああいう形になったけど、益田もああいう場面で行くのは（今季）初めてで緊張したと思う。結果、打たれはしたけど、これをまた成長につなげてもらいたい」

―９回は名原が同点打

「ナイスバッティングだった。気持ちがすごく出ていた」

―９回は守護神から好機を作り、同点打につなげた

「みんないい粘りだった」

―小園は４安打

「いいバッティングだった」