「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

広島が延長１２回の激戦の末に敗戦。交流戦は１勝７敗となり、再び借金は今季ワーストの１２となった。

延長１２回に塹江が２死一、二塁とすると、新井監督は益田にスイッチ。しかし、これが裏目に出てしまう。今季ここまで２１打数無安打だった山県に左翼線への勝ち越しの２点二塁打を浴びた。

打線は二回、ファビアンの３号左越えソロで先制。三回以降は、好機をつくるものの、あと一本が出ず追加点を奪うことができなかった。

同点の八回にレイエスの適時二塁打で勝ち越されたが、それでも執念は見せた。１点を追う九回には、この回から登板した６番手の柳川に対して代打・勝田がストレートの四球を選ぶ。

ここで新井監督は代走・辰見を起用。すると柳川が一塁へけん制を悪送球して無死二塁となる。さらに指揮官は二俣にスリーバントを指示し、１死三塁。ここで名原が同点の中前適時打を放った。

延長十一回にはサヨナラの好機があった。２死から菊池が四球を選び、小園がこの試合４安打目となる二塁内野安打で続く。坂倉が四球を選んで満塁としたがファビアンが捕邪飛に倒れた。