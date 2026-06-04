「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

日本ハムが５時間超の雨中の激闘を制し、借金１とした。ベンチ入りした９投手全員を起用して執念の勝利をつかんだ。

２−２の延長１２回に、１死から水野が三塁線を破る二塁打を放つ。２死からは細川がフルカウントから四球を選んで２死一、二塁とした。

ここで山県が代わった益田から左翼線へ勝ち越しの２点二塁打。今季２５打席目での初安打が決勝打となった。

試合は初の投打同時出場で今季初先発した柴田は４回５安打１失点。１点を追う六回にレイエスの右翼ポール際への１０号ソロで同点とし、八回にもレイエスが左中間への適時二塁打を放って勝ち越した。

しかし１点リードの九回に、この回から登板した６番手の柳川が、先頭の代打・勝田にストレートの四球を与えてしまう。

ここで広島は代走・辰見を起用。柳川はバントを試みた二俣を追い込みながら、辰見の足を警戒しすぎたのか、一塁へのけん制悪送球で無死二塁とした。さらに二俣にスリーバントで１死三塁とされ、名原に同点中前適時打を浴びた。

延長十一回には山本が２死満塁としたが、ファビアンを捕邪飛に仕留めて、今季初勝利を挙げた。延長１２回は９番手の菊地が試合を締めた。