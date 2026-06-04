◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島２―５日本ハム＝延長１２回＝（４日・マツダスタジアム）

豪雨のロングゲームとなった一戦。日本ハムは２―２の延長１２回２死一、二塁、山県秀内野手が今季２５打席目で初安打となる適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。広島との熱戦を制し、借金を１に減らした。ロッテが勝利していたため、勝たなければ５位に転落する危機をギリギリで回避した。

先発は２４年のドラ１で二刀流の柴田獅子。球団のレジェンド・大谷の背中を追う２０歳が、「７番・投手」としてプロ入り初の「リアル二刀流」で先発出場した。２回にファビアンに左翼越えの先制３号ソロを浴びるたが、４回５安打１失点、プロ入り最多の８８球を投じ、４三振を奪う粘りの投球を見せた。打撃では２回のプロ初打席であと数メートルで本塁打となる左飛。４回の第２打席は二ゴロに倒れた。

高卒１年目の昨季は４登板で防御率２・９２をマーク。今季は２軍で、７試合（先発は５試合）で２勝、防御率０・７３、２４回２／３を投げて３０奪三振と無双。打者としても３９試合に出場し、打率１割７分ながら２本塁打をマークし、新庄監督の強い要望で１軍に昇格していた。

チームは０―１の６回にレイエスの１０号ソロで同点に追いついた。８回にはレイエスが左中間へ適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。

９回は守護神・柳川が登場するもリードを守れず延長戦に突入した。その後は福谷、山本らがゼロを並べ勝ちきった。投手陣は野手としての出場が中心の矢沢を除くベンチ入り８人を全て使う総力戦だった。