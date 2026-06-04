&be初の泡洗顔が登場！毛穴ケアも叶う新作スキンケア＆眉アイテムに注目♡

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介さんがプロデュースする「&be（アンドビー）」から、毎日のスキンケアとメイクをアップデートする新アイテムが登場します。ブランド初となる泡洗顔やメイク前の肌を整える保湿クリームに加え、大人のふんわり垢抜け眉を叶えるアイブロウアイテムも新発売。忙しい毎日でも美しさと心地よさを両立したい女性にぴったりのラインナップです♡

毛穴・角質ケアも叶う新スキンケア



まず注目したいのは、2026年6月10日（水）発売のスキンケアアイテムです。

&beクリアスキンフォーム

価格：1,320円(税込)

ブランド初の泡洗顔として登場。日本初採用※1の「メイク浮かし」成分を配合し、濃密泡がメイクや汚れをやさしくオフします。

W洗顔不要でまつエクにも対応。PHA※やマンデル酸による角質ケア、グリシルグリシンによる毛穴ケア、5種のセラミドによる保湿ケアまで叶える多機能処方です。

&beピンクモイストアップクリーム

価格：1,980円(税込)

メイク前の保湿に着目したクリーム。整肌成分「アセチルジペプチド-1セチル」とピンクビタミン※3を配合し、うるおいを与えながらハリ感のある肌印象へ導きます。

ベースメイクの密着感を高め、乾燥によるメイク崩れも防ぎます。

※1＆be・原料会社調べ、2026年3月3日時点 ※3シアノコバラミン（整肌成分）

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ふんわり垢抜け眉を叶える新アイブロウ

&beアイブロウパレット

価格：2,420円(税込)

2026年6月24日（水）には、眉メイクを格上げする新アイテムも登場します。

アイブロウパレットは、ワックスとパウダーを重ねる2ステップ設計が特徴。

ワックスで輪郭を整えたあとパウダーを重ねることで、自眉のような自然な立体感を演出します。

美容成分も配合されており、メイクしながら眉毛や地肌をケアできるのも魅力です。

&beピボットアイブロウマスカラ

価格：1,320円(税込)

01モーブブラウン

02ニュアンスピンク

高発色ながらふんわりとした質感を実現。小回りの利く独自ブラシが細かな毛までしっかりキャッチし、テクニックレスで美しい眉に仕上げます。

汗や皮脂に強く、お湯で簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。

河北メイクの魅力を支えるこだわり設計

今回の新作は、河北裕介さんが大切にしている「やさしさ」と「仕上がり」を両立したアイテムばかり。

スキンケアアイテムは肌負担を考慮したフリー処方を採用し、パッチテスト済み。アイブロウアイテムも石けんオフやお湯オフに対応しながら、高いキープ力を実現しています。

毎日使うものだからこそ、肌へのやさしさと機能性を妥協したくない方にぴったり。スキンケアから眉メイクまで、トータルで美しさをサポートしてくれる新作です。

毎日の美容時間をアップデート♡

スキンケアの土台づくりからメイクの仕上げまで、&beらしい実用性と美しさが詰まった新作コレクション。

忙しい朝も、疲れた夜も、自分を大切にする時間を心地よく彩ってくれます。

毛穴ケアや保湿、垢抜け眉づくりまで叶える優秀アイテムで、ワンランク上の美しさを目指してみてはいかがでしょうか♡