ピン芸人のお見送り芸人しんいちが、「年々上がってる」という2025年の年収を明かす場面があった。

【映像】しんいちが200万円を使っているグラドル（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフから優勝した2022年の仕事ぶりがピークだったのかと問われると、しんいちは「そこからこういってます」と右肩上がりのジェスチャーを見せ、「ぶっちゃけ年々、年収上がってて」と明かす。

また、2022年の年収を聞くと、「たぶん1000万円ぐらいやったんちゃうかな。でも、賞金500万円が入ってです」と、実額を告白。続けて番組スタッフが去年（2025年）の年収をストレートに尋ると、しんいちは「ちょっと待ってほんまに」と戸惑いつつも、指で「3」を作り「これはもらってます」と3000万円を超えていることを匂わせた。

この赤裸々な告白に、スタジオMCでしんいちが“師匠”と慕う平成ノブシコブシ・吉村崇は「もう師匠超えじゃん」と声を上げ、同じくMCの小島瑠璃子も「おぉー！」と驚きを見せていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。