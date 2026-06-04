国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」において、ＮＨＫが生中継し主要６部門などが発表される「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」（６月１３日、東京・青海のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）の司会を俳優の菅田将暉が務めることが４日、発表された。菅田は昨年に引き続き２年連続の司会となる。

「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」は日本のみならずアジアのトップアーティストが集い、主要部門の最優秀作品やアーティストが決定される晴れ舞台。俳優業だけでなく音楽活動も行い、アーティストの目線も持ち合わせ、受賞者にリスペクトを忘れない菅田の司会ぶりは昨年大きな話題を呼んだ。今年も豪華なアーティストとのコラボレーションに注目が集まりそうだ。

パフォーマンスを披露するのは、Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、Ｓａｍ Ｓｍｉｔｈ、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ ｗｉｔｈ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｇｕｅｓｔｓ（ＬｉＳＡ、１０ＦＥＥＴ・ＴＡＫＵＭＡ、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・５０音順表記）。一夜限りの特別なステージとともに菅田の名ＭＣぶりが期待できそうだ。

【テレビ放送予定】

◆ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６ レッドカーペットライブ １３日午後６時〜７時半（ＮＨＫ ＢＳ ／ ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

◆ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６＜第１部＞

１３日午後７時半〜８時５５分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

＜第２部＞

１３日午後９時半〜１０時５０分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

※ＮＨＫ ＯＮＥで同時配信・１週間の見逃し配信あり