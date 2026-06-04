タリーズコーヒーのシェイク新作登場！白桃＆メロンの贅沢フローズンドリンク

タリーズコーヒーから、初夏にぴったりの爽やかな限定ドリンクが登場します。今回のテーマは“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”。北海道で親しまれる「〆パフェ」文化をイメージしたフローズンドリンクをはじめ、辛口ジンジャーエールや新作フードもラインアップ。旬のフルーツを贅沢に使用した華やかな味わいで、暑い季節のおでかけやカフェタイムを彩ってくれます♡

白桃＆メロンの贅沢シェイクに注目

今回発売されるフローズンドリンクは2種類。

価格：Tallサイズ730円（税込）

「国産白桃のとろっとピーチシェイク」は、ぷるぷる食感のミルクプリンに国産白桃を使用したシェイクを合わせた一杯です。

仕上げには完熟桃を思わせるなめらかな桃ソースをトッピング。白桃のやさしい甘さと上品な香りが口いっぱいに広がります。

価格：Tallサイズ750円（税込）

一方、「国産メロンの食べごろメロンシェイク」は、国産メロンを使用したジューシーなシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースを合わせたパフェ感覚のドリンク。

まるで食べごろのメロンを味わっているかのような果実感が楽しめます。

どちらも2026年6月10日（水）から発売され、夏のご褒美ドリンクとしてぴったりの一杯です。

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夜限定キャンペーン＆爽快ドリンク

フローズンドリンクの発売にあわせて、「夜タリ」キャンペーンも実施されます。

対象商品である「国産白桃のとろっとピーチシェイク」と「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を16時以降に注文すると、ホイップクリームを無料で2倍に変更可能。

仕事帰りや放課後のリラックスタイムに、さらに贅沢な味わいを楽しめます。

実施期間：2026年6月10日（水）～7月7日（火）

価格：Tallサイズ700円（税込）

さらに同日より、「国産生姜のドライジンジャーエール」も登場。

国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエールで、生姜のピリッとした辛みと輪切りレモンの爽やかな香りが特徴です。暑い日のリフレッシュドリンクとしてもおすすめです。

モーニングや軽食も夏仕様に

価格：単品530円（税込）／ドリンクセット：760円（税込）～

ドリンクと一緒に楽しめる新作フードも見逃せません。

「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」は、全粒粉入りの厚切りパンにレモン風味のチキンと3種のチーズをトッピング。レモンの爽やかさとチーズのコクが絶妙に調和します。

※モーニングセット対象（11:30まで）

ふわふわマフィン ～レモン～

価格：370円（税込）

ふんわり食感とレモンの爽やかな酸味が楽しめる、夏にぴったりのマフィンです。

ベーグルサンド 塩あんバター

価格：420円（税込）

甘さ控えめのあんこと塩味、バターのコクが重なり合う甘じょっぱい味わい。カフェオレとの相性も抜群です。

※一部取扱いのない店舗があります。

初夏のタリーズで爽やかなひとときを

タリーズコーヒーの新作は、フルーツの魅力を存分に楽しめるシェイクを中心に、爽快なジンジャーエールやレモンを取り入れたフードまで充実したラインアップとなっています。

白桃やメロンの贅沢な味わいはもちろん、16時以降のホイップ2倍キャンペーンも魅力的♡これからの暑い季節は、タリーズでひんやり爽やかなカフェタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。