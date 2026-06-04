お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。これまで一緒に飲んだ有名人自慢をした。

華丸が「あの人と飲んだことあるジャンケンしようか」と言い、大吉が「私勝てると思う」と答えると、華丸は「いいですか？一枚目から。王さん！もうそれ出しとかんっと！最初に負けたらダメだから」と、いきなり、ソフトバンクの王貞治会長の名を挙げた。

大吉は「強いよ！」と驚きながらも「意外なところでいきますよ。ONE OK ROCKのTakaさん」と明かし「一緒にカラオケを歌いました。佐藤健さんに、歌え、歌えと言われて。もちろん、健さんの横には千鳥のノブ」と続けた。

華丸は「出た！スリーカード！そんなボロボロ出されたら…」と言い「俺も、王さんの横に工藤さんと秋山さん」と工藤公康氏、秋山幸二氏も一緒だったと明かし「それでいけるのかな？」と言うと「全然いける！そっちの方が凄いっていう世代もおるやろ」うなずいた。

また、大吉はその時の状況を「ノブ君に誘ってもらって。俺でいいの？って行ったら、そこからどんどん。最初、佐藤健さんだけやったんだけど、人が増えてきてみたいな感じだったね。それでRADWINPSのボーカルの…野田洋次郎さんとか」と説明。

だが、盛り上がる中、ミュージシャンが持ち歌などを歌ってくれたが「もったいない。楽しめない。こんなことを、私はこの至近距離で楽しんでいいのかしら、っていうのがどっかにあるよねえ。気を遣うよねえ。他業種の人がいると。シンプルに楽しくないですか？って心配されて…」と恐縮した飲み会になってしまったと振り返っていた。