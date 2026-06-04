◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

阪神・西勇輝投手（35）は4回3失点（自責2）で降板。史上61人目となる通算1500奪三振に到達したが、白星で飾ることはできなかった。

「1回、2回に球数がかさんでしまったっていうのが自分の中で要因かなと思ってます。いいリズムも持ってくることはできなかった」

立ち上がりから我慢の展開が続いた。安打と四球で1死一、三塁とされると、ネビンに犠飛を許して先制点を献上。3回先頭でカナリオから見逃し三振を奪って、通算1500奪三振に到達したが、トレードマークの笑顔は見られなかった。4回には味方失策も絡み、さらに2点を失って降板となった。

残り「3」で臨んだマウンド。3三振を奪い、通算1500奪三振達成は阪神では72年の江夏豊以来5人目の快挙となった。「18（歳）の時からそんな速いボールもなかったし、積み重ねの大切さ。今の若い子たちはスピードが速いピッチャーも多いですけど、ファームにいる子だったりに西さんみたいな、こういう生き方もできるんやなっていうひとつの指針になったんじゃないかな」。今年で18年目を迎えるベテラン右腕。コツコツと積み重ねた先に、大きな金字塔が待っていた。