講談師の神田伯山さんが3日、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・ 授賞式に出席。子どもの頃に亡くなった父親への思いを語りました。

6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。神田さんは学術・文化部門で選ばれました。

受賞した心境を聞かれた神田さんは「かみさんに一番に感謝をしたいなと思ってます」と答えると、「公私ともにですね、私をずっと支えてくれてますので、かみさんの尽力がなければ間違いなくこんなステキな賞はとることはできなかったので、まず妻にお礼を言いたいなと思っています」と妻へ感謝の思いを伝えました。

続けて、「あと、やっぱ思うのは本業の講談とかね、ラジオで一切僕に賞をくれないので、ずっとすねてたんですけども、ようやくベスト・ファーザーがきて、こんなにうれしいことはないなと」と喜び、会場の笑いを誘いました。

■42歳で急逝した父親の存在「私も42で死んでしまうんでは」

そして、自身の父親について「小さい頃にですね。自分の親父が、42で亡くなっているんです、急逝してまして。で、その頃私10歳でした。よく親類の人に“長生きしてね、お父さんよりも”ということを言われてまして」とコメント。

イベントの翌日4日に43歳の誕生日を迎え、父親が亡くなったときの年齢を越えるという神田さん。父親と自身を重ね合わせて「子どもがちっちゃい。ああこういう状態で父は亡くなってしまったんだという。非常にですね、父の無念を同じ年なので特に感じ入ってます。どっかで私も42で死んでしまうんではないかというような思いがあったんですが、こんなステキなベスト・ファーザー賞をいただいて、あした43になれる。父と1個年齢を越えることができる。こんな幸せなことは本当にないなとつくづく思っております。そういう意味でもですね、私にとって励みになる賞ですし、記念すべき賞になりました」と喜びをかみ締めました。

今回のベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』は、神田さんのほか、芸能部門で俳優の吉田鋼太郎さん（67）、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑さん（40）、スポーツ部門で元バレーボール日本代表の福澤達哉さん（39）らが選出されました。