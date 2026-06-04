◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８―７楽天（４日・横浜）

楽天が７点のリードを守れず、８、９回で８点を失ってサヨナラ負け。悪夢のような黒星で今季初の同一カード３連戦３連勝を逃した。

初回に１番・佐藤の先頭打者アーチなどで４点を先行し、先発の滝中は６回無失点の好投。８回には佐藤の３点三塁打で決定的とも思える７点差とした。

ところが、その裏に柴田、加治屋、津留崎の中継ぎ３投手が計６安打１四球３死球と大崩れ。リードをすべて吐き出した。

同点で迎えた９回には、６番手の西垣が２つの四死球で招いた２死一、二塁からサヨナラ暴投と、リリーフ陣がそろって役割を果たせなかった。

試合後、三木肇監督は「選手たちは必死にやってくれてる。こういう結果は、応援してくれてるファンの方に対しても申し訳ないなと思います」と、声を絞り出すように敗戦を振り返った。

守護神の藤平はカード初戦から連投しており、指揮官は「いろんな選択肢はあるけど、あそこ（同点の９回での起用）はなかった」と、３連投は極力避ける考えだったことを示唆。一方で４番手の加治屋は両リーグ最多の２６試合目、６番手の西垣も２４試合目の登板と、中継ぎ陣の負担も大きくなるばかりだ。