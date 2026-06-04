◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人のフリアン・ティマ外野手がプロ初安打を放った。「７番・一塁」で４試合ぶりにスタメン出場し、５回先頭で遊撃へ内野安打。来日６年目で待望の一打を放った。報道陣の取材に応じたティマは日本語で「うれしい！ とってもうれしい！」と喜んだ。また記念球については「誰にもあげずに自分の家に置いておきたいです」と笑った。

ドミニカ共和国から来日６年目で、１９４センチ、１１１キロの体格を誇る右の大砲。２５日に育成選手から支配下登録され、背番号「０１３」から「５０」に昇格した。「８番・一塁」で出場した５月２９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）は４打数無安打も、フェンスギリギリの右飛を放つなど長打力の片りんを見せていた。「本当にこのヒットのためにずっと練習をしてきて、夢を見てやってきたので、ここでヒットが出てうれしいですし、これからもしっかりとコンディションを維持してけがをせずにやっていくことが大事だと思います」と語った。

また「僕自身もホームランを期待していますし、打ってダイヤモンドを一周するのがどんな感じなのかすごく楽しみにしています」と笑った。