◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手が今季２度目の３連投で１回無安打無失点、２奪三振。リーグトップの１８セーブ目を記録した。

２―１の９回に登板。先頭・野口を３球三振、山中をスプリットで遊ゴロに斬った。代打・杉本には四球を与えるなど２死二塁を招いたが、代打・西野を１５４キロ直球で空振り三振に仕留め、守護神としての役割を果たした。

ライデルの３連投は自らの志願。助っ人の３連投は５月１５〜１７日のＤｅＮＡ３連戦（東京ドーム）以来。杉内俊哉投手チーフコーチは「本人はセーブシチュエーションで行きたいと思うので。ただ同点の場合とか延長の場合では使わないという話はしていた。ですので（同点の）８回は（中川）皓太を行かせて、９回も同点なら大勢を行かせていました」と明かした。また明日については「４連投はどうでしょうね？ 行かないでしょうね、さすがに。強制的にあがりにする可能性もありますけど。本人が行きたい可能性があるならわからないです」と語った。