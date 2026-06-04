大谷翔平 投では6回無失点で6勝目、打では3安打・2四球の大活躍 防御率0.74・打率.301と異次元の領域に突入



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月3日(日本時間4日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」のリアル二刀流で先発出場、投げては6回2安打無失点で6勝目、打っては4打数3安打、2四球で打率を.301とし、チームを連勝に導いた。

規定投球回には届かなかったが、防御率は0.74となった。

大谷は二刀流出場した直近2試合で、先頭打者弾を放っている。3試合連続の期待がかかる中、相手先発右腕ギャレンとの対戦成績は14打数4安打、打率.287と相性は悪くない。

カウント0－2からの94.7マイル(約152.4キロ)速球を強振すると、打球は上がらず鋭い当たりが二塁へ。これを二塁バルガスが弾く間に、大谷は全力疾走で一塁を駆け抜けて間一髪セーフ。内野安打で出塁した。

マウンドに上がる前の全力疾走は、得点には結びつかなかったものの、投手大谷を盛り上げる。

その裏マウンドに上がると、いきなり1番ベルドモを内角低めの99.8マイル(約160.6キロ)速球で一ゴロに仕留める全開スタート。その後も160キロ超の速球を連発して三者凡退に封じた。

2回、タッカーの2ランで先制点をもらい、3回には自らの四球を足場に4安打を集中して3点の追加点が入った。それでも大谷の右腕は緩まない。4回2死まで1本の安打も許さないパーフェクト投球。

3番モレノに右翼線へ二塁打を許し、37人連続ノーヒットの快記録は途切れたが、4番アレナドをこの日最速となる100.4マイル(約161.6キロ)速球で三ゴロに打ち取って、得点を許さなかった。

6回にも1死一・二塁の窮地を迎えるも、2番の好打者キャロルを二ゴロ併殺に仕留めてピンチをしのいだ。

この回でマウンドをヘルナンデスに譲った後は、バッターに専念。4回四球、6回右前打で一時打率を3割台に乗せたものの、7回の空振り三振で再び2割台に落ちていた。

しかし6打席目が回ってきた9回、バットを折りながらも右前に運び、打率を.301とした。

大谷は投球について「前回よりは確実に良かったと思います。ブルペンから良かったですし、一週間の中での修正というのがしっかりできたのかな、と思います。

できれば7イニング行きたかったんですけど、良い点の取り方をしていたので今日は6回でよかったのかなと思います」と振り返った。

打撃については「打ってる球は決して甘いところではないので、結果なかなかホームランにはなっていないですけど、いい振り方はしているので、必然的に間を抜けるような打球というのが多いのかなと思います。

OPS(出塁率＋長打率)が上がってきたのはいいことですし、少し出塁寄りに偏っている数字ではありますが、もう少し長打率が高くなればより良いと思います」と本塁打を中心に長打の伸び悩みにちょっぴり不満も示した。

「(投球は)とてもよかった。必要な場面で球速も出ていたし、制球もよくなっていた。スイーパーとカーブをうまく混ぜていたし、リズムに乗っていたと思う。ショーヘイの場合は、マウンドに上がるたびに完封を狙っているのが分かる。

(打撃は)ボールを強く打ち、いい球を見極めてスイングしている。これ以上望むものはなかったよ」。いつものように称賛の言葉を並べたのはロバーツ監督だ。

この日も指揮官は7回まで投げさせることを考えていたが、試合展開と体の負担を考慮して踏みとどまった。試合前には、明日を休養日にすることを明らかにしている。

「7点リードしている状況で、わざわざショーヘイを7回まで投げさせる必要はあるのか、と考えた結果だ。(休養を与えることは)良い感じだと思っている。数週間前はリセットするために2日間必要だと感じていたが、次の試合と状況を見て対応していく」とした。

打率.301、OPS.941、防御率0.74と驚異の数字が並ぶ中、本塁打は10本と物足りなく感じる数字となっている。休養が本塁打量産へのきっかけとなるなら、指揮官の笑いも止まらなくなる。

テレ東リアライブ編集部