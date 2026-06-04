歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と息子の中村夏幹くん（5）が、歌舞伎座で3日に初日を迎えた「六月大歌舞伎」昼の部『子連れ狼』に登場しました。

『子連れ狼』は、これまで数多く映像化されてきた傑作時代劇。中でも獅童さんの叔父・萬屋錦之介さんが主役の拝一刀を演じたテレビドラマは空前の大ヒット。1974年には歌舞伎座の『萬屋錦之介特別公演』で舞台化。柳生一族によって妻を殺された拝一刀が、生き残った幼い息子・大五郎とともに復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。

今回、歌舞伎として初めて上演される『子連れ狼』では、拝一刀を獅童さんが、息子の大五郎を夏幹くんが勤めます。

大五郎を乗せた箱車を押し、いつしか“子連れ狼”とよばれるようになった一刀。舞台では、冒頭から迫力ある立ち廻りが繰り広げられ、テレビドラマの印象的な主題歌が鳴り響きます。そして、終盤には水を使い、尾上松也さん（41）が演じる柳生軍兵衛と一騎打ちを披露しました。

獅童さんは、公演プログラム（ひと役ひと言）で、「子連れで復讐の旅に出る拝一刀は、内に秘めた思いを抑え、喜怒哀楽の感情を表に出さない人物。ここまで冷静沈着な役は初めてです。親子愛はこの作品の魅力の一つですが、大五郎は我が子であると同時に同志でもあります。（萬屋）錦之介の叔父の代表作の一つを、息子の夏幹と演じられることをありがたく思います」とコメントしています。