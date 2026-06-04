中島健人主演のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」は９日、第７話『恋の考察をグランマと。桃のタルトを添えて』が放送される。

中島演じる店長の「ミツ」こと志波三彦の妹・樹恵琉（じゅえる）役の嵐莉菜（あらし・りな）（２２歳）は、２日、自身のＳＮＳに中島との門司港での撮影（第６話）のオフショットをアップ。これに中島が「いい写真すぎ」と反応し、反響を呼んでいる。

嵐は身長１６４ｃｍ。母が日本とドイツのハーフで、父がイラン、イラク、ロシアにルーツがあるといい、テレビでは自身のルーツが「５カ国」で、「母方のおばあちゃんが純日本人」と明かしている。

４日には６話のオフショットを追加でアップ。「本日深夜０：３５に第６話の再放送がありますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください」と呼びかけた。コメント欄には「莉菜氏の透明感すごすぎて消えちゃうよ♥笑」「めっちゃ可愛すぎる！♥」、また劇中で「天使ちゃん」と呼ばれていることから、「天使ちゃん！！この世界に存在してくれてありがとう」の声もあった。