　日本サッカー協会(JFA)は4日、山梨学院高監督の大場健史氏(58)、国見高監督の木藤健太氏(44)、U-23日本代表とU-21日本代表コーチの羽田憲司氏(44)についてJFA Proライセンスを認定したと発表した。

　3人はいずれも2025年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講し、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した。今後はJリーグや日本代表の監督を務める資格を持つ。

　今回の発表により、25年度Proライセンスコーチ養成講習会に参加した全20人がProライセンスを取得したことになった。

　以下、JFA発表の2025年度S級コーチ養成講習会受講者

市川大祐

大谷秀和

大場健史

小川佳純

河原和寿

菊地直哉

木藤健太

田中達也

中田洋平

成山一郎

橋本英郎

羽田憲司

深井正樹

藤川祐司

前田高孝

槙野智章

増嶋竜也

宮澤浩

宮沢正史

矢島卓郎