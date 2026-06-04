羽田憲司氏と高校サッカー部指揮官2人にProライセンス認定!! 2025年度参加者全員が取得
日本サッカー協会(JFA)は4日、山梨学院高監督の大場健史氏(58)、国見高監督の木藤健太氏(44)、U-23日本代表とU-21日本代表コーチの羽田憲司氏(44)についてJFA Proライセンスを認定したと発表した。
3人はいずれも2025年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講し、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した。今後はJリーグや日本代表の監督を務める資格を持つ。
今回の発表により、25年度Proライセンスコーチ養成講習会に参加した全20人がProライセンスを取得したことになった。
以下、JFA発表の2025年度S級コーチ養成講習会受講者
市川大祐
大谷秀和
大場健史
小川佳純
河原和寿
菊地直哉
木藤健太
田中達也
中田洋平
成山一郎
橋本英郎
羽田憲司
深井正樹
藤川祐司
前田高孝
槙野智章
増嶋竜也
宮澤浩
宮沢正史
矢島卓郎
3人はいずれも2025年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講し、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した。今後はJリーグや日本代表の監督を務める資格を持つ。
今回の発表により、25年度Proライセンスコーチ養成講習会に参加した全20人がProライセンスを取得したことになった。
以下、JFA発表の2025年度S級コーチ養成講習会受講者
市川大祐
大谷秀和
大場健史
小川佳純
河原和寿
菊地直哉
木藤健太
田中達也
中田洋平
成山一郎
橋本英郎
羽田憲司
深井正樹
藤川祐司
前田高孝
槙野智章
増嶋竜也
宮澤浩
宮沢正史
矢島卓郎