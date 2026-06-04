◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８ｘ―７楽天（４日・横浜）

ＤｅＮＡが０−７から８回、同点に追いつき、９回にサヨナラ勝ち。連敗を２で止め、借金を５に減らした。２死一、二塁から楽天・西垣が暴投。二塁走者の三森が、一気に本塁を狙った。タイミングはアウトだったが、ヘッドスライディングの三森は捕手の送球を受けた西垣のタッチを巧みにかわして、右手でホームをタッチ。一度はアウトの判定も、リプレー検証で判定は覆ってセーフになった。

＊ ＊ ＊

右太もも裏肉離れから４１日ぶりに１軍復帰の牧秀悟内野手が、打線に火をつけた。０−７で迎えた８回無死三塁、柴田のカットボールを中前にはじき返す適時打。打線に火をつけると、その回、２点差に迫り、なおも２死満塁、津留崎の初球カットボールを左前に同点の２点打だ。

打者一巡の猛攻を呼び込み「久しぶりの１軍で、つないでくれたチャンスを何とかものにしようと思いました」と牧。「ベンチやファンの雰囲気が追い風となって背中を押してくれました！ 同点に追いついて良かったです！」と笑った。

大敗ムードからの同点劇、そしてサヨナラ劇に、ハマスタの雰囲気は最高潮に達した。

牧はお立ち台で「この舞台に戻ってこれて良かった。家族などサポートしてくれる方がいたからこそ、こうして戻ってこられた。その人たちに感謝したい。しっかり恩返しできるように、一日一日頑張りたい」と語った。